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Украина национализирует часть нефтепровода «Самара — Западное направление»

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Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение о национализации участка нефтепровода «Самара — Западное направление», проходящий на территории страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 февраля на сайте офиса президента Украины.

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«Согласно статье седьмой Закона Украины «О трубопроводном транспорте», «магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины». Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины», — говорится в сообщении.

Речь идет об участке нефтепровод протяженностью 1433 км, который по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «очень странным путем оказался в частных руках иностранного государства».

В сообщении также отмечается, что правоохранительным органам поставлена задача выяснить обстоятельства, при которых «государственная собственность оказалась в частных руках».

Украинский участок нефтепровода эксплуатирует ООО «ПрикарпатЗападтранс». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.

До 2016 года нефтепродуктопроводы, проходящие на территории Украины (Самара — Западное направление и Грозный–Армавир–Трудовая. — Ред.) эксплуатировались дочерними предприятиями АК «Транснефтепродукт». В октябре 2016-го Россия разорвала соглашение с Украиной по нефтепродуктопроводам, так как ПАО «Транснефть» продало участки швейцарской компании International Trading Partners AG в феврале того же года.

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