Новую гиперзвуковую ракету «Гремлин» испытают в 2023 году

Испытания новой гиперзвуковой управляемой ракеты «Гремлин» намечены на 2023 год. Это следует из графика выполнения работ, который есть в распоряжении «Известий».

На оперативно-мобилизационном сборе 9 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что именно высокоточные гиперзвуковые комплексы различного базирования будут использоваться для укрепления потенциала неядерного сдерживания России. За день до этого он провел совещание, на котором сообщил про решение Генштаба о дополнительных заказах на такое вооружение.

Согласно графику выполнения работ, гиперзвуковая управляемая ракета (ГЗУР) должна выйти на государственные совместные испытания в 2023 году. По документам, опытно-конструкторская работа (ОКР) «Гремлин» стартовала в ноябре 2018-го. Тогда Минобороны подписало контракт на выполнение заказа с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

В качестве составной части ОКР «Гремлин» в контрактах упоминается создание и испытания «изделия 70». Под этим обозначением известен прямоточный ракетный двигатель проектируемый в ТМКБ «Союз» для гиперзвуковых ракет. Такую конструкцию придумали для самых скоростных боеприпасов, которым надо во много раз превзойти скорость звука.

Официальные характеристики перспективной ракеты не сообщались. Предположительно у ГЗУР будет дальность до 1,5 тыс. км и гиперзвуковая скорость в 6 Махов. О таких же характеристиках неназванного разрабатывающегося боеприпаса заявлял в 2013 году экс-главком ВВС генерал-полковник Александр Зелин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Враг и «Гремлин»: новую гиперзвуковую ракету испытают в 2023 году