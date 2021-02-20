Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В Госдуме заявили об угрозе всему миру со стороны НАТО
Мир
Госдеп пообещал добиваться прекращения поставок оружия Ирану
Общество
Россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании
Мир
Госдеп США не раскрыл суть переговоров с ЕС по «Северному потоку – 2»
Происшествия
В Новороссийске 11 юных футболистов госпитализировали с признаками отравления
Мир
Глава минкульта Украины оценил санкции против Медведчука
Общество
Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19
Мир
Глава Пентагона обсудил со странами НАТО вызовы со стороны России и КНР
Мир
Байден не поддержал идею Трампа пригласить Россию в G7

Новую гиперзвуковую ракету «Гремлин» испытают в 2023 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испытания новой гиперзвуковой управляемой ракеты «Гремлин» намечены на 2023 год. Это следует из графика выполнения работ, который есть в распоряжении «Известий».

«Охотник» в пятом поколении: Су-57 и дроны станут использовать вместе
Эскадрильи истребителей и тяжелых беспилотников смогут контролировать территории в тысячи километров

На оперативно-мобилизационном сборе 9 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что именно высокоточные гиперзвуковые комплексы различного базирования будут использоваться для укрепления потенциала неядерного сдерживания России. За день до этого он провел совещание, на котором сообщил про решение Генштаба о дополнительных заказах на такое вооружение.

Согласно графику выполнения работ, гиперзвуковая управляемая ракета (ГЗУР) должна выйти на государственные совместные испытания в 2023 году. По документам, опытно-конструкторская работа (ОКР) «Гремлин» стартовала в ноябре 2018-го. Тогда Минобороны подписало контракт на выполнение заказа с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

В качестве составной части ОКР «Гремлин» в контрактах упоминается создание и испытания «изделия 70». Под этим обозначением известен прямоточный ракетный двигатель проектируемый в ТМКБ «Союз» для гиперзвуковых ракет. Такую конструкцию придумали для самых скоростных боеприпасов, которым надо во много раз превзойти скорость звука.

Официальные характеристики перспективной ракеты не сообщались. Предположительно у ГЗУР будет дальность до 1,5 тыс. км и гиперзвуковая скорость в 6 Махов. О таких же характеристиках неназванного разрабатывающегося боеприпаса заявлял в 2013 году экс-главком ВВС генерал-полковник Александр Зелин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Враг и «Гремлин»: новую гиперзвуковую ракету испытают в 2023 году

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021