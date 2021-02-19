Саратовский театр юного зрителя представил премьеру «Отцов и детей»

Театр юного зрителя в Саратове подготовил первую премьеру нового сезона — «Отцы и дети» по роману Тургенева. Спектакль готовила команда приглашенных специалистов во главе с режиссером Владимиром Золотарем.

«Действие знаменитой книги происходит в условном пространстве, подчеркивающем вневременное, философское содержание романа. С одной стороны, этот мир ближе к нашему времени, здесь есть привычные предметы сегодняшнего быта, такие как холодильник или стиральная машина, а одежда героев лишь намеками отсылает к ушедшей исторической эпохе. Но с другой стороны, в центре внимания окажется не обстановка, а взаимоотношения и взгляды героев, история семьи, история дружбы и любви, вечно продолжающийся философский спор о жизненных ценностях сменяющих друг друга поколений», — рассказали в театре.

C артистами саратовского ТЮЗа Золотарь работал впервые, пишет ИА «Взгляд-инфо». В основу спектакля взята инсценировка тургеневского романа, написанная Адольфом Шапиро.