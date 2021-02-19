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Трех человек задержали за езду на снегоходах по нацпарку на Южном Урале

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Трех человек задержали в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Нарушители катались на снегоходах по природной территории.

Заезды проходили по «тайным тропам» в районе Юрмы. Снегоходы заметили сотрудники отдела охраны «Таганая» с помощью квадрокоптера и фотоловушек. Установлено, что транспортные средства отправлялись от одного из местных экстрим-клубов, пишет kursdela.biz.

Размер штрафа за заезд на территорию национального парка составляет 3–4 тыс. рублей. Кроме того, в отношении задержанных принимается комплекс мер вплоть до изъятия снегохода. Помимо штрафа, нарушители обязаны возместить нанесенный природе ущерб.

Стоянка и движение механизированных транспортных средств запрещены в «Таганае» с 1 ноября 2014 года. Всего в феврале составлено пять протоколов в отношении нарушителей.

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