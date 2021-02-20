Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета

Эоловая песчаная мегарябь на поверхности Марса — образованные ветром волновые структуры, расположенные на расстоянии около 5 м друг от друга. Они гораздо мельче окружающих их дюн и состоят из пыли в основании и более крупных песчинок на гребне. Эти структуры тоже движутся по поверхности, но очень медленно — со скоростью около 12 см в год