Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA
Американский аппарат Perseverance — «Настойчивость» — успешно совершил посадку в районе кратера Езеро. Пятый марсоход NASA оснащен инструментами для изучения геологического строения планеты. Его основные задачи — забор грунта, который должен быть доставлен на Землю, поиск признаков древней микробной жизни, доставка экспериментального устройства по получению кислорода из атмосферы, а также дрона, который должен впервые взлететь на другой планете. Что человечеству уже удалось узнать о Марсе — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona/Handout
Нили Патера — одно из самых динамичных дюнных полей на Красной планете. Наблюдения за изменением форм рельефа помогают отследить, как меняется направление ветра в зависимости от года и сезона
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/JPL-Caltech
След на поверхности планеты от врезавшегося в нее метеороида. Диаметр ударного кратера — всего 5 м, однако из-за взрыва по склону сошла пылевая лавина, след от нее тянется на 1 км
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Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizon
У кратера Лиота марсоход обнаружил необычную дюну — она отличается от окружающих не только размерами, но также цветом и сложной структурой. Предположительно, она состоит из более мелких частиц или имеет другой химический состав
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/JPL-Caltech
Марсианский северный полюс окружен огромным количеством песчаных дюн. Зимой они покрыты шапками так называемого сухого льда — твердой углекислоты. Этот снимок сделан в начале лета — лед остался только на затененных участках
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NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
Эоловая песчаная мегарябь на поверхности Марса — образованные ветром волновые структуры, расположенные на расстоянии около 5 м друг от друга. Они гораздо мельче окружающих их дюн и состоят из пыли в основании и более крупных песчинок на гребне. Эти структуры тоже движутся по поверхности, но очень медленно — со скоростью около 12 см в год
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Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Ударный кратер на поверхности Марса
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Фото: REUTERS/NASA/JPL/University of Arizona/Handout
Лабиринт Ночи — самый крупный лабиринт Марса — комплекс пересекающихся каньонов протяженностью 1200 км, образованный в результате тектонических процессов, растяжения и растрескивания поверхности. Каждое утро над ним поднимается туман, состоящий из мелких кристалликов водяного льда
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Фото: Global Look Press
Кратер Виктория диаметром 750 м и глубиной около 70 м
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Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
Впадины в песчаных дюнах кратера Матара, образованные ежегодными скоплениями льда в зимний период
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Фото: REUTERS/NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona/Handout
Песчаные дюны, расположенные на самом севере, после окончания зимы начинают освобождаться ото льда
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