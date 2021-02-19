Подготовка к строительству нового бассейна началась в Котовске

В моногороде Котовск Тамбовской области началась подготовка к строительству бассейна. Представители региональной и городской администраций обсудили тему в ходе выездного совещания в парке культуры и отдыха.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру», в мероприятии также принял участие начальник управления по физической культуре и спорту региона Михаил Белоусов. Он отметил, что строительство будет вестись по нацпроекту «Спорт — норма жизни».

Первый замглавы администрации Котовска Людмила Хлусова, в свою очередь, заявила, что в скором времени рабочие начнут расчищать территорию от деревьев. Практические все они являются аварийными. К 29 марта уже должен быть готов фундамент будущего бассейна.

Средства на строительство выделены из федерального бюджета благодаря поддержке губернатора региона Александра Никитина.