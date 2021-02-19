Экоактивистка Грета Тунберг сделала сатирической ролик о Марсе

Грета Тунберг раскритиковала трату денег на освоение космоса. Экоактивистка опубликовала на YouTube сатирический ролик о Красной планете. Из видео следует: если вы хотите чистую планету, без вирусов и загрязнения воздуха, — летите на Марс. Тунберг предлагает больше думать о проблемах Земли, передает телеканал «Известия». Активистка напомнила о важности борьбы с изменением климата. Защитница природы отмечает, что даже в будущем лишь у 1% жителей нашей планеты есть шанс переселиться на Марс. В четверг на Красной планете сел марсоход NASA — Perseverance, что значит «настойчивость».

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