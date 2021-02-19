Жильцы дома в Уфе переплатили за отопление почти 7 млн рублей

В госсобрании — курултае Башкирии прошло заседание рабочей группы по вопросу перерасчета за отопление. Как сообщила зампредседателя профильного парламентского комитета Елена Родина, по ряду домов в Уфе были зафиксированы заметные расхождения между показателями ресурсников и фактическими данными.

«Так, жильцам многоквартирного дома на проспекте Октября должно быть возвращено 6,9 млн рублей переплаты за тепловую энергию за последние три года. На каждую из 288 квартир приходится в среднем около 24 тыс. рублей», — отметили в курултае.

По словам Елены Родиной, сейчас самое главное — массовая инвентаризация узлов учета тепловой энергии, передает «МедиаКорСеть».