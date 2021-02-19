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Песков объяснил отсутствие генеральского звания у Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами 19 февраля заверил, что глава государства Владимир Путин давно заслужил звание генерала.

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«В целом наверняка президент это звание заслужил многократно. Но это не является сейчас для него приоритетом. Работает он президентом. Он не является кадровым офицером», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российский лидер сосредоточен на решении вопросов, связанных с ежедневным управлением страной.

Пресс-секретарь главы государства не смог указать, является ли Путин полковником в отставке или в запасе.

При этом Песков уточнил, что сам он имеет звание старшего лейтенанта.

В ходе прямой линии с гражданами в декабре 2011 года находившийся тогда на посту премьер-министра России Владимир Путин рассказал, почему не стал генералом. По его словам, когда первый российский президент Борис Ельцин предложил ему занять должность директора ФСБ, то объявил о решении присвоить ему звание генерала. Путин отметил, что он «полковник, как известно».

«Я сказал Борису Николаевичу, что в свое время я покинул военную организацию и считаю нецелесообразным в нее возвращаться. Я родом из этой организации, и давайте я буду первым невоенным директором Федеральной службы безопасности. Я помню, он удивился и сказал: «Ну ладно», — приводит сайт партии «Единая Россия» слова Путина.

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