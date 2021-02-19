Песков объяснил отсутствие генеральского звания у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами 19 февраля заверил, что глава государства Владимир Путин давно заслужил звание генерала.

«В целом наверняка президент это звание заслужил многократно. Но это не является сейчас для него приоритетом. Работает он президентом. Он не является кадровым офицером», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российский лидер сосредоточен на решении вопросов, связанных с ежедневным управлением страной.

Пресс-секретарь главы государства не смог указать, является ли Путин полковником в отставке или в запасе.

При этом Песков уточнил, что сам он имеет звание старшего лейтенанта.

В ходе прямой линии с гражданами в декабре 2011 года находившийся тогда на посту премьер-министра России Владимир Путин рассказал, почему не стал генералом. По его словам, когда первый российский президент Борис Ельцин предложил ему занять должность директора ФСБ, то объявил о решении присвоить ему звание генерала. Путин отметил, что он «полковник, как известно».

«Я сказал Борису Николаевичу, что в свое время я покинул военную организацию и считаю нецелесообразным в нее возвращаться. Я родом из этой организации, и давайте я буду первым невоенным директором Федеральной службы безопасности. Я помню, он удивился и сказал: «Ну ладно», — приводит сайт партии «Единая Россия» слова Путина.