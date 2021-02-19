В Красноярске задержали бросившего петарды в машину спикера Горсовета

В Красноярске задержали подозреваемого, бросившего петарды в машину спикера горсовета, сообщает в пятницу, 19 февраля, ГУ МВД по региону.

«В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера горсовета», — приводит ТАСС текст сообщения.

Ранее в пятницу региональное управление МВД возбудило уголовное дело по факту «стрельбы фейерверком» у машины спикера горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной.

Ранее в этот же день стало известно, что в момент произошедшего спикер находилась на пассажирском сиденье, сообщал телеканал РЕН ТВ. Водитель привез ее в горсовет, а когда она собиралась выходить из машины, рядом с транспортным средством громко разорвался снаряд и посыпались искры.

26 декабря охранник Театра кукол им. С.В. Образцова на Садово-Самотечной улице в Москве заметил подозрительного мужчину, который пытался проникнуть на парковку, и сделал ему замечание, после чего молодой человек ушел.

Спустя некоторое время сотрудник ЧОПа услышал несколько хлопков и позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что злоумышленник произвел подрыв петард. В результате инцидента никто не пострадал. Позже мужчину задержали.