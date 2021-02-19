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Дуа Липа стала самой влиятельной звездой по версии журнала Time

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Журнал Time составил список самых влиятельных людей мира. В топ-100 вошли известные артисты, активисты и музыканты. Среди звезд сцены рейтинг возглавила Дуа Липа, передает телеканал «Известия». Певица снялась для обложки издания. Для участников списка традиционно пишут эссе их известные коллеги. Характеристику для Дуа Липы написала Кайли Миноуг. Артистка назвала молодую певицу поп-великаном.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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