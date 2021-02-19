ФСБ задержала в Петербурге трех иностранцев с 60 кг кокаина

В Санкт-Петербурге сотрудники спецслужб задержали трех иностранных граждан, у которых изъяли более 60 кг кокаина. Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с территориальным органом безопасности пресечен международный канал поставки наркотических средств в РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Граждане каких именно государств были задержаны, не уточняется. В отношении них возбуждены уголовные дела о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

В конце декабря прошлого года стало известно, что ФСБ совместно с управлением по борьбе с наркотиками США раскрыли преступное сообщество, занимавшееся контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и Европу.

Так, в мае того же года в рамках первой совместной операции в Санкт-Петербурге был задержан наркокурьер, у него изъяли килограмм кокаина.