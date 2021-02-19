Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Роскачество предупредило о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19
Наука
Ученые из России разработали систему оценки степени усталости пилотов
Общество
Опрос показал готовность компаний России перейти на гибридный формат работы
Общество
Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада
Экономика
Число самозанятых в Москве превысило полмиллиона
Общество
Движение поездов восстановили в Приамурье после схода вагонов с углем
Спорт
Рахимова стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне в парном разряде
Мир
Bloomberg узнало об отказе США вводить новые санкции против ФРГ из-за СП-2
Общество
МИД предложил иностранным дипломатам в РФ привиться от COVID-19

Президент США и Space X поздравили NASA с успешной посадкой марсохода

0
Выделить главное
вкл
выкл

Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода. Американский лидер побеседовал с и.о. главы ведомства Стивом Юрчиком. Президент отметил, что гордится достижением команды. Байден попросил Юрчика передать благодарность инженерам, передает телеканал «Известия». С NASA также связался глава отдела полётов Европейского Космического Агентства Дэвид Паркер. Коллег поздравили специалисты SpaceX. В корпорации уверены: миссия Perseverance будет успешной.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021