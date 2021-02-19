Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook из нескольких стран 19 февраля пожаловались на проблемы в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных в Сети ресурсов.

Так, неполадки в работе соцсети начали фиксировать в четверг, 18 февраля, после 20:27 по времени восточного побережья (04:27 мск в пятницу, 19 февраля).

Больше всего жалоб поступило от пользователей в США, Великобритании, Германии и Австралии, пишет RT. О сбоях в России не сообщается.

Согласно данным аналитиков, 52% пользователей столкнулись с тем, что приложение не работало, 32% сообщили о невозможности зайти в мессенджер, у 14% не работала лента новостей.

17 февраля сообщалось, что Facebook ограничит распространение новостного контента в Австралии в связи в новым законодательством о сделках со СМИ.