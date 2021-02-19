Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Пушков объяснил восхищение мнением Запада комплексом неполноценности
Общество
Россияне назвали города с лучшими зарплатами
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 февраля
Мир
США надеются на совместную работу с Россией и КНР по иранской сделке
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Владимиром
Мир
Жертвами аномальных морозов в США стали 34 человека
Спорт
Рахимова стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне в парном разряде
Мир
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Фукусимы
Мир
Премьер Австралии назвал угрозой введенные Facebook ограничения

Три человека погибли при пожаре в частном доме под Владимиром

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владимирской области три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел вечером 18 февраля в частном жилом строении в Киржачском районе в населенном пункте Горка. В ходе тушения пожара были найдены тела трех человек: 61-летнего хозяина дома и двух женщин в возрасте 55 лет и 81 года.

Известно, что соседям удалось вытащить людей из огня, и они скончались от отравления уже на улице, пишет РЕН ТВ.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. В тушении пожара были задействованы 14 человек спасателей и пять единиц техники.

В МЧС и Следственном комитете устанавливают обстоятельства случившегося, пишет НСН. На месте пожара работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее 19 февраля сообщалось, что пять человек погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Кирове. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела троих человек, в том числе двоих детей. Поиски тел еще двоих погибших продолжаются.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021