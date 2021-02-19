Три человека погибли при пожаре в частном доме под Владимиром

Во Владимирской области три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел вечером 18 февраля в частном жилом строении в Киржачском районе в населенном пункте Горка. В ходе тушения пожара были найдены тела трех человек: 61-летнего хозяина дома и двух женщин в возрасте 55 лет и 81 года.

Известно, что соседям удалось вытащить людей из огня, и они скончались от отравления уже на улице, пишет РЕН ТВ.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. В тушении пожара были задействованы 14 человек спасателей и пять единиц техники.

В МЧС и Следственном комитете устанавливают обстоятельства случившегося, пишет НСН. На месте пожара работают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее 19 февраля сообщалось, что пять человек погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Кирове. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела троих человек, в том числе двоих детей. Поиски тел еще двоих погибших продолжаются.