Меркель забыла маску на трибуне бундестага

Канцлер Германии Ангела Меркель забыла маску после выступления в бундестаге, передает телеканал «Известия».

Политик, закончив выступать в ходе одного из недавних заседаний, села на свое место и вдруг поняла, что забыла надеть защитную маску, которую сняла, чтобы произнести речь. Меркель вскочила с кресла, поспешила к уже занятой трибуне и забрала средство индивидуальной защиты.

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