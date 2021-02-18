Универсальный спортзал построят в Волгоградской области за 55 млн рублей

В поселке Быково Волгоградской области планируют построить универсальный спортивный зал. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 54,6 млн рублей. Их выделят из бюджета Быковского района в 2021 и 2022 годы, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Спортзал намерены возвести напротив поселкового стадиона на улице Дачной. Здание площадью 1,3 тыс. кв. м будет одноэтажным, а на прилегающей к нему территории администрация планирует установить скамейки и урны, высадить газон.

Подрядчика определят 16 марта. Он должен будет завершить работы в течение 270 дней.

В январе в Волгоградской области завершилось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Краснослободск. Его площадь составила 1,8 тыс. кв. м, здание рассчитано на 60 посещений в смену.