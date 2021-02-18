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Беляков выиграл конкурс на пост гендиректора Росгорцирка

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Врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков победил в конкурсе на должность гендиректора компании, проведенном Министерством культуры России. Об этом сообщается на сайте министерства в четверг, 18 февраля.

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18 февраля прошел второй этап конкурса на замещение должности гендиректора федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания». К защите допустили 12 кандидатов, ранее отобранных по итогам тестирования.

«В результате голосования членов Комиссии по проведению конкурса победителем стал врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков», — отметили в ведомстве.

Минкультуры объявило конкурс на замещение должности генерального директора Росгорцирка в конце декабря прошлого года. Заявки принимались до 29 января этого года.

Как заявил «Известиям» член экспертной комиссии, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный, интерес экспертов и комиссии вызвали две программы — Белякова и директора Екатеринбургского цирка Тамары Бортниковой.

По его словам, оба активно работают в цирке и хорошо знают отрасль.

«Бортниковой, на мой взгляд, немного не хватила временной дистанции, но у нее, на мой взгляд, большой потенциал. Как эксперт, я бы рекомендовал ее на должность заместителя гендиректора», — сказал Запашный.

Говоря о Белякове, он отметил его большой опыт в качестве руководителя и продюсера, а так же то, что он уже работал в системе Росгосцирка. По его словам, при гендиректоре Дмитрии Иванове он был его заместителем по финансам и «хорошо себя зарекомендовал».

«Думаю, все это решило вопрос в его пользу», — заключил собеседник «Известий».

Прежний глава Росгорцирка Владимир Шемякин уволился в декабре по собственному желанию. «Последним рабочим днем на руководящей должности станет 15 декабря 2020 года», — сообщала пресс-служба Минкультуры.

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