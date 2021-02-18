Каир заявил о соглашении с Россией по открытию рейсов на курорты Египта

Россия и Египет договорились о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, но точной даты начала полетов еще нет. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, в министерстве гражданской авиации Египта.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Официального подтверждения этой информации с российской стороны пока не поступало.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что глава управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх в марте. «Российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов с 28 марта», — сказал он.

2 февраля сообщалось, что Россия настроена на возобновление чартерных рейсов в Египет. Как заявил журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко, вопрос безопасности туристов остается приоритетным.

Несмотря на отсутствие чартерного сообщения между Россией и Египтом, на курорты Красного моря в 2020 году отправились 30 тыс. россиян, а в 2019 году там отдохнули около 150 тыс. граждан страны, подчеркнул Борисенко.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после того, как самолет Airbus А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. В небе над Синайским полуостровом на борту лайнера произошел взрыв. Погибли все 224 человека на борту. Трагедия была классифицирована как теракт.

В 2018 году Россия восстановила прямые рейсы между Москвой и Каиром.