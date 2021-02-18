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Путин назначил нового посла в Венгрии

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Президент России Владимир Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева. Соответствующие указы 18 февраля опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Станиславова Евгения Арнольдовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Венгрии», — сказано в документе.

Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей Владимира Сергеева.

Согласно информации на сайте МИД России, Станиславов ранее занимал должность директора департамента экономического сотрудничества.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова на должность посла России в Венесуэле. Он занял пост Владимира Заемского, который находился на должности посла в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике с 2009 года.

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