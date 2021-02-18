Названы самые востребованные направления у самозанятых россиян

Составлен список наиболее востребованных отраслей у самозанятых – исследование провели платформа по заказу услуг и сервис по приему платежей через интернет. За 2020 год в девять раз увеличилось число блогеров и число производителей аудио- и видеоконтента, сообщает телеканал «Известия». Количество работников в сфере красоты выросло в восемь раз. Другие популярные категории — мелкий ремонт, репетиторство, помощь психотерапевта. Сейчас в стране трудятся около 1,7 млн самозанятых. Работу специалистов чаще всего оплачивают картой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.