Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне. В полуфинале россиянка обыграла американскую теннисистку Данниэль Коллинз. Спортсменки провели на корте 2 часа 20 минут, передает телеканал «Известия». Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7, 6:1. В финале турнира Касаткина сыграет с чешкой Марией Бужковой или представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

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