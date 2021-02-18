Блогеры из TikTok со всего мира танцуют под русские песни
В социальной сети TikTok набирает популярность флешмоб с танцами под русские песни. Акция началась с роликов под хит Boney M. о Распутине. Сейчас пользователи соцсети снимают видео под русские композиции. Иностранцы водят хороводы под славянский фолк, передает телеканал «Известия». Видео набирают сотни тысяч просмотров. Хороводы начали водить даже в американской армии. В Сети отметили, что такие тренды положительно влияют на общение разных культур.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.