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Россия будет использовать ракеты «Ангара» более 60 лет

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Россия планирует использовать ракеты «Ангара» дольше, чем носители «Протон», которые эксплуатируются 55 лет и через пять лет будут выведены из эксплуатации. Об этом 18 февраля заявил в интервью «РИА Новости» гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко.

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«По общему сроку эксплуатации она («Ангара». — Ред.) должна пережить «Протон», – сказал он.

С начала эксплуатации ракет «Протон» в 1965 году было проведено 424 пуска, 110 из них модернизированной ракеты «Протон-М». К 2026 году эксплуатацию ракет планируется прекратить.

К настоящему времени были запущены одна ракета легкого класса «Ангара-1.2ПП» (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» (в 2014 и 2020 годах). Все запуски осуществлялись с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. Сейчас продолжаются вестись летные испытания семейства ракет.

16 февраля сообщалось, что корпорация «Энергия» рассматривает возможность отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех запусков ракет-носителей «Ангара-А5В».

«Ангара» – семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Он включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

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