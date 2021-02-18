На Камчатке ликвидируют последствия снежного циклона

Со стороны Охотского моря к берегам Камчатки подошел циклон. В регионе ожидают усиления ветра и мокрый снег. МЧС находится в режиме готовности к ЧП. Отменены занятия первой смены в школах Петропавловска-Камчатского, сообщает телеканал «Известия». Служащие ТОФ проводят уборку улиц на военных объектах в Камчатском крае. Тракторы очищают подходы к зданиям от сугробов. На кораблях завели дополнительные швартовые концы. Солдаты проверили резервные источники питания в военгородке. В выполнении работ задействовали 24 единицы техники.

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