Акции Ozon упали в цене на 5% из-за объявления о выпуске облигаций

Ozon объявил о выпуске облигаций на $650 млн. Срок погашения долговых бумаг — 2026 год. Максимальный купонный доход составит 2,125% годовых. Техническое размещение облигаций пройдёт 24 февраля. Организаторы сделки — Morgan Stanley и Goldman Sachs, передает телеканал «Известия». Эксперты предполагают, что Ozon собирается потратить эти 650 млн на развитие бизнеса. Дополнительные деньги нужны в борьбе за рынок электронной коммерции. После сообщения о планах компании её бумаги упали на 5%.

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