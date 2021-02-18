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Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в свежей малине из Мексики

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Сотрудники Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявили в свежей малине из Мексики цветочный трипс. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали специалисты, карантинный для РФ объект — западный цветочный трипс — был выявлен 13 февраля на фитосанитарном контрольном посту на грузовом терминале ООО «Москва Карго» в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре свежей малины из Мексики. Вес партии составил 831 кг.

Наличие трипса в жизнеспособном состоянии было подтверждено экспертизой, проведенной ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ ВНИИКР). Как отмечает агентство городских новостей «Москва», зараженная ягода, в соответствии с российским законодательством, была уничтожена под контролем специалистов Россельхознадзора.

5 февраля сообщалось, что в России временно запретили ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран и территорий Азии, Африки и Европы.

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