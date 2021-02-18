В Подмосковье задержали подозреваемых в избиении знакомого до смерти

В Московской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в смертельном избиении знакомого битой и сковородкой. Об этом в среду,17 февраля, агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным следствия, в Шатуре 13 февраля после совместного распития алкогольных напитков между подозреваемыми и их знакомым вспыхнула ссора, в ходе которой мужчины избили оппонента битой и сковородкой по голове и туловищу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. После этого подозреваемые скрылись, но были задержаны в кратчайшие сроки.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, также будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются причины и обстоятельства совершенного преступления, пишет «Москва 24». Расследование уголовного дела продолжается.

16 февраля сообщалось, что студенты-одногруппники одного из вузов Новосибирска поссорились из-за девушки, в результате чего один убил соперника прямо на территории учебного заведения.