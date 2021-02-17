Трассу Осинки - Приволжье продолжат ремонтировать в Самарской области

В Cамарской области в список объектов для ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включен еще один участок региональной магистрали Осинки - Приволжье.

Планируется обновить покрытие проезжей части, уложить выравнивающий нижний слой из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см и верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси типа ЩМА-16 толщиной 6 см, выполнить ремонт 16 водопропускных труб. В нормативное состояние приведут мост через оросительный канал.

К концу 2021 года трасса будет обновлена более чем на 70%, передает НИА «Самара». Всего за три года протяженность отремонтированной по нацпроекту дороги составит 53 км.