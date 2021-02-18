В свежем обзоре финансовых рынков ЦБ впервые очень детально сделал акцент на теме инвестиций в акции США. Аналитики Центробанка исследовали январскую волну шорт-сквизов, когда активисты форума Reddit раскачали бумаги GameStop и ряда других компаний на десятки и сотни процентов, и у этих событий нашли отголоски в России. В частности, на Санкт-Петербургской бирже в один из дней наблюдался рост акций American Airlines на 80%, что превысило защитный барьер площадки (+40% внутри одной сессии). Рост был связан с аналогичным скачком бумаги в Нью-Йорке.

ЦБ озабочен этими событиями потому, что количество россиян, владеющих иностранными ценными бумагами, растет по экспоненте. За 2020 год объем покупок на Санкт-Петербургской бирже, где обращаются преимущественно американские и европейские акции, увеличился в 30 раз — до 242 млрд рублей. Суммарно в зарубежные компании наши граждане вложили за год почти 640 млрд рублей, что сопоставимо с бюджетом самого Санкт-Петербурга. И это не просто перевод денег из депозитов в новые активы. Банки фиксируют отток со вкладов вдвое меньший, чем ушло в зарубежные акции и облигации.

Иначе говоря, россияне всерьез увлеклись вложениями в иностранные ценные бумаги. Настолько всерьез, что достают сбережения из наличных средств и текущих доходов. При этом они вовлекаются в большую международную игру, где, кроме больших доходностей, есть и совершенно новые риски, не характерные для российского рынка. Среди них: спекулятивные атаки (история с GameStop далеко не уникальна), общий перегрев рынков (в тысячи раз по отдельным бумагам) и влияние на котировки со стороны звездных персон.

ЦБ в своем обзоре ни разу не называет Tesla, но намекает на нее довольно прозрачно. Компания является ярким представителем новой экономики США, чья многомиллиардная стоимость объясняется верой инвесторов в уникальные технологии, меняющие мир. Tesla стабильно входит в топ-3 по спросу среди российских валютных инвесторов. И их не пугает то, что прибыль компании в 1280 раз меньше ее капитализации — при нормальном соотношении 20-25.

С точки зрения классического фундаментального анализа, перегрета не только Tesla. Многие крупные компании, которые являются драйверами экономики США, имеют аномальные оценки стоимости. Например, инвестиции в Amazon (онлайн-торговля и облачные сервисы) при текущем размере прибыли окупятся почти через 80 лет, Netflix (онлайн-кинотеатр и стриминг) — через 90, Nvidia (чипы для видеопроцессоров и искусственного интеллекта) — через 100.

В среднем оценка компаний в США выглядит не так завышено, но всё же выше обычных исторических значений. Соотношение капитализации и прибыли компаний из индекса S&P 500 приближается к 40, где он бывал до этого лишь дважды. Еще одним показателем перегрева служит так называемый «индикатор Баффета», который меряет соотношение рынка акций и ВВП. Сейчас он около 200%, куда не добирался еще никогда. Иначе говоря, в мире всё больше инвесторов, но всё еще мало реальных производств. Опять же, возвращаясь к политике ФРС: это следствие тех мер, которые должны оздоровить экономику, а вместе с ним предотвратить обвалы на фондовом рынке. В экономику были влиты беспрецедентные $3,3 трлн менее чем за год. И это само по себе является сдерживающим фактором, который играет против падения цен на акции.

На таком напряженном фоне, который сложился еще осенью 2020 года, сейчас наблюдаются и другие аномалии, которые также можно считать симптомами перегрева. Это те самые шорт-сквизы, которые по факту указывают на избыток спекулянтов, ожидающих скорого обвала. Плюс к этому — рекордный за много лет приток в фонды, инвестирующие с кредитным плечом и инверсией: они также ставят на падение рынка и рост волатильности, только уже не в отдельных акциях, а в индексах в целом. Сюда же можно отнести новый взлет криптовалют и твиттер-спекуляции.

После ухода Трампа главным героем биржевых сводок, приходящих из Twitter, постепенно стал основатель Tesla Илон Маск. За последние недели он несколько раз публиковал сообщения, которые взрывали котировки отдельных компаний и цифровых монет. Так, например, его рекомендация по поводу новой соцсети Clubhouse привела к тому, что тысячи фанатов по ошибке начали скупать акции Clubhouse Media Group, которая ничего общего, кроме названия, с ней не имеет. И тем не менее бумаги CMG с начала месяца подорожали в 13 раз.

Этот феномен на рынке назвали «эффектом Маска». Гендиректор Tesla своими шутливыми твитами вызывает повышенный интерес то к GameStop, то к биткоину, то к совершенно случайным бумагам. Нобелевский лауреат Нуриэль Рубини, известный своими апокалиптичными прогнозами, называет это манипуляцией и призывает Комиссию по ценным бумагам США провести расследование. Даже если никакого умысла в действиях Маска не обнаружат, очевидно, что неразборчивость инвесторов — сам по себе сигнал тревожный. Исторической аналогией ему служат времена перед Великой депрессией, когда уличные башмачники скупали акции, пользуясь слухами из разговоров своих клиентов.

Впрочем, всему происходящему есть одно разумное объяснение, и оно называется «инфляция активов». В мире сейчас циркулирует рекордный объем новых денег. ФРС США в 2020 году эмитировала четырехлетнюю норму долларовой наличности. Впервые на рынок попал столь большой объем ликвидности за такой короткий срок. В условиях, когда денег в экономике много, а тратить их стало сложнее, люди вполне ожидаемо предпочитают откладывать и инвестировать.

Сравнивая при этом российский и американский рынки, инвесторы вполне справедливо отдают предпочтение второму. За последние 12 месяцев индекс S&P500, отражающий среднюю доходность акций США, вырос на 16%, Nasdaq — на 43%. Российский РТС, показывающий динамику отечественных акций в долларах — упал на 4%. Риски, о которых говорит ЦБ, безусловно, нужно учитывать. Но в российских акциях они тоже есть, и зачастую гораздо выше. Когда индекс США в марте падал на 32%, отечественные бумаги в среднем теряли более 40%. В рублевом выражении разница еще более драматичная — особенно для тех, кто предпочитает отечественные бумаги. За год российские активы подорожали в национальной валюте всего на 12%, в то время как американские — почти на 40%.

Автор — аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс»

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