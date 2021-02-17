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Задержанную в Сирии израильтянку обменяют при посредничестве России

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Задержанная сирийскими пограничниками на Голанских высотах гражданка Израиля будет обменена на двух сирийцев, находящихся в тюрьме. Россия является посредником в переговорах между странами. Об этом в среду, 17 февраля, сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра, где была задержана военными. Правительство Сирии в обмен потребовало выдачи Дамаску удерживаемых в Израиле сирийцев Диаба Кахмуза и Нихаля аль-Маката. Как отмечают в агентстве, они «вели борьбу против израильской оккупации».

По информации израильского радио Kan, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание правительства, в ходе которого было решено обратиться к России с просьбой о содействии в решении «вопроса гуманитарного характера».

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