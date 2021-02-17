ЕСПЧ оправдал Германию в деле об авиаударе в Афганистане

Европейский суд по правам человека оправдал Германию в деле об авиаударе в Афганистане. Никто из военных, в том числе командир, не понесет наказания, передает телеканал «Известия». 3 сентября 2009 года талибы захватили два бензовоза НАТО. Недалеко от Кундуза боевики предложили топливо местным жителям. Командир базы НАТО Георг Кляйн вызвал авиацию для удара. Предварительные данные говорили о присутствии только талибов. После атаки с воздуха Германия провела расследование. Эксперты пришли к выводу о гибели 90 мирных жителей.

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