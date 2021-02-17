Встреча Владимира Путина с лидерами думских фракций свидетельствует: президент вновь задает политическую повестку, а не следует за темами, которые навязаны ситуацией или другими игроками. Как послание Федеральному Собранию-2020 сформировало «политический каркас» всего прошедшего года, так и это мероприятие — основной шаг по формированию повестки предстоящей парламентской кампании. Важные месседжи были адресованы и зарубежной аудитории.

Деятельность лидеров думских фракций (особенно накануне избирательной кампании), как правило, ассоциируется с внутренней проблематикой. Однако в этот раз встреча президента с представителями парламента была в значительной мере связана с внешнеполитическими вызовами и защитой национального суверенитета. Путин настойчиво подчеркивал значимость международной политической повестки. Это — не только призыв к патриотической консолидации российских граждан и элит, но и сообщение для зарубежной аудитории (прежде всего, политической и экспертной): Россия выдвигает программную альтернативу захватившим коллективный Запад трендам, которые не находят поддержки у значительной части жителей Европы и Америки. С этим можно связать реплику президента про «идеологический водораздел», прошедший по всему миру и по-прежнему вызывающий дискуссии в западной интеллектуальной среде. Среди недавних примеров подобных споров можно отметить обсуждаемую статью британского философа, преподавателя Эксетерского университета Эдварда Скидельского о «новой этике».

С поставленными Путиным внешнеполитическими задачами стоит связывать курс на консолидацию системных политических сил ради стабильности политической и партийной системы. Президент традиционно подчеркивает особую роль «Единой России» как платформы для взаимодействия с обществом и объединения элит. Вот и на прошедшей встрече именно партией парламентского большинства были поставлены важные вопросы — о необходимости «всеми доступными методами» оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны и защищать память о Победе, а также ввести законодательный запрет на списание минимального дохода должников (одним из соавторов инициативы стал вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак), проиндексировать пенсии работающим пенсионерам и изменить подход к работе центров занятости. Как отметил в ходе встречи глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов, необходимо превращение этих структур «в удобные, клиентоориентированные центры» — чтобы добиться «замены внешней трудовой миграции на внутреннюю — то есть, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие».

Но одновременно президент напомнил: «повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четверки», которые должны занять «твердую и единую государственную позицию» в логике противодействия попыткам иностранного вмешательства в ход думской кампании, а «патриотическая сплоченность необходима для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе». Этот призыв главы государства получил поддержку лидеров думской оппозиции. Например, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов пообещал «максимально поддерживать стратегические инициативы» Владимира Путина в сфере защиты суверенитета, а Сергей Миронов отметил, что «Справедливая Россия» полностью разделяет предложения президента «о необходимости защиты правды о нашей Великой Победе».

Итог встречи: можно говорить о шагах Кремля по формированию обновленного патриотического консенсуса, в том числе — во взаимодействии системных партий. Владимир Путин подчеркнул преемственность стратегических задач в сфере конкретизации новых конституционных норм, а также реализации положений Послания Федеральному Собранию-2020.

Отсюда и его призыв к лидерам думских фракций «в ближайшие месяцы построить свою работу так, чтобы ничего не осталось на потом», чтобы была проведена «предметная, глубокая и вместе с тем очень тонкая настройка всей законодательной базы, практически всех отраслей». В частности, в рамках работы по конкретизации конституционных поправок уже принято 22, изменения внесены в 155 федеральных законов, в ближайшее время эта работа должна быть завершена.

Цели парламентских партий в ходе весенней сессии будут тесно связаны с задачами по расширению пакета социальных гарантий и национализации элит, но не будут ими исчерпываться. Вероятно, будут реализованы меры в сфере защиты граждан от криминальных структур — не случайно президент проявил интерес к предложениям лидера ЛДПР Владимира Жириновского по противодействию «черным риэлторам».

Владимир Путин предлагает партиям «большой четверки» уйти от инерционного подхода к парламентской кампании. Президент вновь выступает драйвером политического процесса («люди справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен»), задавая курс на максимальную мобилизацию патриотического большинства. Именно такое послание читается в тезисе Путина: «федеральные парламентские выборы имеют, безусловно, огромную, исключительную значимость для России, для стабильного, эффективного развития нашего государства, для успешного решения тех важнейших задач, которые отражены в национальных проектах».

Автор — генеральный директорАгентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук

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