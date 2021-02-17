Крупные банки США прогнозируют рост цен на нефть

Два крупнейших банка на Wall Street прогнозируют рост цен на нефть. Стоимость сырья может вернуться к уровню $100 за баррель. Скачок цен будет вызван разрывом между спросом и предложением. На рост должны повлиять инвестиции в новое производство. Как отмечают эксперты, нефтяная отрасль приняла сильный удар из-за пандемии. С конца октября сырье марки Brent подорожало на две трети. Рост цен обусловлен сообщениями о массовой вакцинации и сокращением производства со стороны ОПЕК+.

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