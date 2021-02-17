Ученые выявили гибридный штамм коронавируса

Специалисты из США обнаружили гибридную версию коронавируса, которая появилась в результате слияние двух штаммов SARS-CoV-2. Об этом 17 февраля пишет Daily Mail.

Новый вид коронавируса обнаружила сотрудница Лос-Аламосской национальной лаборатории США Бетт Корбер. По ее мнению, гибридный вирус появился из-за слияния британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429.

Пока был зарегистрирован лишь один случай заражения новой версией вируса, однако исключать другие случаи нельзя, считают специалисты. Также пока нет достоверных данных о заразности штамма и его устойчивости к вакцине против COVID-19.

Ученые высказали предположение о том, что гибридная версия коронавируса могла возникнуть из-за того, разные версии вируса заразили одну и ту же клетку, после чего произошло размножение клетки уже с новым вариантов генов.

Ранее эксперты считали, что такой вариант появления гибрида маловероятен, так как требует очень специфичных условий.

О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Профильный консультационный совет страны подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили о том, что мутация на 56% заразнее, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.

В Институте имени Гамалеи сообщили, что, даже несмотря на то что отличительной чертой нового штамма является его заразность, которая выше «классического коронавируса», разработанные вакцины будут действенны против него.

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