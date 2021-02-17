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В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке минеральных удобрений в России

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Дефицита минеральных удобрений в агропромышленном комплексе России в 2021 году не ожидается. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на XXXII съезде Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

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Первый замминистра рассказал, что в текущем году аграрии планируют использовать около 4,5 млн т удобрений, при этом 2 млн т уже есть у фермеров в качестве переходящих остатков.

Хатуов также отметил, что не расти цены не могут. По сравнению с 2019 и 2020 годом, когда минеральные удобрения подешевели на 40%, будет наблюдаться некоторый рост.

«Например, селитра. Общая стоимость за год повысилась на 12%, из которых 5% — прошлогодняя инфляция. Последний месяц — инфляция текущего года», — заявил чиновник.

Отмечается, что весь объем минеральных удобрений, по которому были заключены контракты, уже доставлен на региональные склады. К началу февраля российские производители уже обеспечили закупки более 700 тыс. т минеральных удобрений под весенние полевые работы, это почти 20% от увеличенной годовой потребности российского АПК в 2021 году.

Минсельхоз также спрогнозировал, что к 2024 году потребление удобрений удвоится и составит 8 млн т. Чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос и не потерять внешние рынки, российским производителям придется увеличить производственные мощности на четверть. За последние пять с лишним лет производители удобрений уже инвестировали в расширение производства более 1 трлн рублей

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