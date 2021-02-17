Apple представит три гаджета на мартовской презентации
Apple представит три гаджета на будущей презентации. Совершенно новым продуктом станет умная метка AirTag. Устройство поможет найти потерявшиеся вещи, передает телеканал «Известия». Инженеры внесли изменения в наушники AirPods. У гаджета увеличится время автономной работы. iPad Pro получит новый процессор и дисплей. Презентация продукции Apple запланирована на март.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.