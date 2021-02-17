По данным Центробанка, Россияне вложили в иностранные ценные бумаги 638 млрд рублей. Большую часть средств потратили на акции компаний США, сообщает телеканал «Известия». Корпорации входят в корзины индексов Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ. Наиболее популярные отрасли для инвесторов — высокие технологии, транспорт и медицина. $142 млрд граждане вложили в акции российских фирм, зарегистрированных за рубежом. Наибольший прирост зафиксирован на бирже «Санкт-Петербург». За год объем покупок акций увеличился с 8 млрд до 242 млрд рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.