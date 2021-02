Французский регги-певец Тонтон Давид скончался в возрасте 53 лет. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил BFMTV.

Информацию подтвердил один из менеджеров актера.

Причина смерти музыканта не указывается.

Среди произведений Давида такие хиты 1990-х, как Sure and Certain and Everyone's Road.