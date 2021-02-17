Джефф Безос вернул себе статус богатейшего человека в мире. Американский бизнесмен обошёл в рейтинге главу Tesla Илона Маска, передает телеканал «Известия».

Согласно данным агентства Bloomberg, состояние основателя Amazon оценивается в $191 млрд. Суммарная стоимость активов Илона Маска — $190 млрд. Глава Tesla потерял $4,5 млрд из-за снижения курса акций Tesla.

Рейтинг составляется ежедневно на основе фондовых торгов в США.

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