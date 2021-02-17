Эксперт назвала фатальные ошибки пользователей соцсетей

Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова в беседе с агентством «Прайм» в среду, 17 февраля, рассказала о фатальных ошибках, которые допускают пользователи социальных сетей.

По словам специалиста, истории с безоглядной публикацией в соцсетях чувствительного контента могут закончиться плачевно. Бывали случаи, когда опубликованные там фотографии или данные приводили к неприятным последствиям.

Например, репортер в Голландии взломал видеоконференцию министров обороны ЕС без хакерских навыков: до этого глава оборонного ведомства Нидерландов поделилась снимком, на котором запечатлела онлайн-конференции с практически полностью открытым логином входа в нее, пишет «Федеральное агентство новостей». Мужчине оставалось подобрать лишь одну цифру, чтобы оказаться на конференции, на которой обсуждалась закрытая информация и конфиденциальные вопросы.

Привела Соколова и еще один печальный пример. У португальского рэпера Давида Мота похитили и вымогали деньги, считая его богачом. На самом деле он в своем Instagram просто фотографировался с пачками денег, дорогими машинами и предметами роскоши, делалось это для рекламы. В результате артист был убит после долгих пыток.

В этой связи, подчеркнула эксперт, не нужно публиковать в соцсетях важную информацию: скан паспорта, номера карт, точный домашний адрес, геолокацию. Все это может привлечь злоумышленников, отмечает телеканал «360».

20 января сообщалось, что в МВД РФ заявили о росте преступлений с использованием интернета на 91% в 2020 году. По данным МВД, увеличение количества киберпреступлений повлияло на рост тяжких преступлений.