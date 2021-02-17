Аналитики предупредили об активизации фишинга от имени начальства

По данным экспертов по информационной безопасности, более 70% россиян открывают письма от мошенников, передает телеканал «Известия».

Исследование показало, что самый эффективный способ привлечь внимание сотрудника — прислать ложное сообщение от начальства. Если в теме послания указано некое срочное задание, его откроет каждый третий.

32% россиян интересуют письма с «уникальным предложением» в качестве рекламы. Именные сообщения читают в 82% случаев.

Переход на мошеннический сайт заканчивается похищением личных данных пользователей.

Защитой от так называемого фишинга могут стать тренировочные атаки под контролем экспертов по безопасности.

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