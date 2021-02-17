Президент Египта призвал граждан снизить рождаемость

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал граждан снизить рождаемость, передает телеканал «Известия».

Правительство опасается перенаселения страны. Глава республики уверен, что двоих детей в семье достаточно. Высокая же рождаемость негативно влияет на жизнь государства. Граждане не чувствуют улучшения условий жизни.

На данный момент в Египте живут более 101 млн человек. По этому показателю страна является первой среди арабских государств.

Ежегодно население страны прибавляется на 2,4 млн человека. Власти хотят снизить этот показатель до 400 тыс.

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