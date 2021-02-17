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За год просрочка по автокредитам выросла на 10 млрд рублей

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В 2020 году россияне перестали обслуживать платежи по автозаймам на 10,3 млрд рублей, говорится в данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, в прошлом году объем просроченной задолженности более чем на 90 дней по автокредитам достиг 56 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м на 22,6%. В предыдущие годы показатель плохих долгов, напротив, сокращался.

В 2020-м пик неплатежей по таким кредитам, по данным бюро, пришелся на август и составил 58,3 млрд рублей, увеличиваясь с апреля в диапазоне 2,2–2,8 млрд рублей ежемесячно. Осенью уровень долга в этом сегменте колебался в пределах 57 млрд, а в ноябре резко сократился на 1 млрд.

По оценкам экспертов, пока уровень просрочки в сегменте автокредитования вполне приемлем. Как отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, несмотря на серьезное увеличение суммы задолженности за год, а также отклоненных заявок, рост неплатежей на 10 млрд рублей критичным и вызывающим опасения назвать нельзя. С ним согласен и президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, который считает, что говорить о кризисе платежей на этом рынке пока рано.

Однако, по мнению эксперта, в 2021-м рост просрочки продолжится. Но темпы замедлятся, и по итогам года показатель может составить 64 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Автобан: неплатежи россиян по кредитам на машины выросли на 10,3 млрд

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