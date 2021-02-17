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Испания откроется для международных туристов летом

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После «черного года» Испания планирует летом восстановить международный туризм. Об этом «Известиям» заявили в профильном министерстве страны, подчеркнув, что к тому моменту большая часть населения (70%), скорее всего, уже будет вакцинирована. Однако пускать начнут не всех.

— Сначала Испания станет доступна для ближайших европейских соседей, а затем и других государств. Что касается снятия текущих ограничений на необязательные поездки из третьих стран, включая Россию, всё зависит от совместного решения с партнерами по Евросоюзу, — подчеркнул в беседе с «Известиями» представитель Минтуризма.

Строить планы на лето представителям туротрасли дает надежда не только на вакцинацию, но и на ковидные паспорта. Одна из немногих в ЕС Испания выступает за их введение для скорейшего перезапуска туристической отрасли. Однако в Минтуризме «Известиям» пояснили, что не рассматривают паспорта вакцинации как обязательное требование к путешественникам.

— Это лишь полезный элемент, который должен способствовать возобновлению международного транспортного сообщения, — заявили в ведомстве.

При этом если в стране отправления туриста по-прежнему будет наблюдаться умеренный или высокий риск передачи коронавируса, то от пассажира могут потребовать и другие документы. Например, отрицательный тест перед посадкой, даже если он уже был вакцинирован, ведь пока не доказано, что после прививки человек не может быть носителем вируса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Как фанера над Мадридом: в Испании надеются возобновить туризм летом

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