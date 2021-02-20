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Спортивные выходные с «Известиями»

Финал теннисного турнира Большого шлема, московское дерби в Кубке России, вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и другие события
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Бокс и смешанные единоборства. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Чуть больше года назад известный тяжелоатлет Михаил Кокляев провёл необычный бой против легенды MMA Александра Емельяненко. Мероприятие вызвало широкий ажиотаж у массовой публики. И теперь «Бойцовский клуб РЕН ТВ» снова организует шоу среди бойцов и боксёров, но уже в гораздо более масштабном формате. 20 февраля в Москве пройдут три поединка с участием непрофессиональных боксеров, но известных медиа-персон и звезд Youtube: Артем Тарасов против Михаила Кокляева, Вячеслав Дацик против Тайсона Дижона и Максим Новоселов против Дениса Вильданова. Главным событием вечера станет официальный бой в профессиональном боксе. Экс-чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Фёдор Чудинов встретится с малавийцем Айзеком Чилембой. В случае успеха у россиянина появится шанс сойтись с действующим чемпионом в своей категории легендарным Саулем Альваресом — самым высокооплачиваемым ныне боксёром планеты.

20 февраля, 22:30. Концертный зал «Вегас Сити Холл» (Москва). Прямая трансляция на «РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Футбол. Кубок России. «Динамо» «Спартак»

Российский футбол выходит из зимней спячки. После двух месяцев перерыва возобновляются официальные матчи внутри страны. Сначала командам предстоит выявить победителей в 1/8 финала Кубка России. Главным матчем выходных станет московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». Два заклятых соперника давно не находились одновременно вверху таблицы чемпионата России («Спартак» на третьем месте с 35 очками, «Динамо» — шестое место и 30 очков). Оба коллектива играют под началом немецких тренеров. Но, если наставник спартаковцев Доменико Тедеско объявил об уходе по окончании сезона, то рулевой динамовцев Сандро Шварц не проработал в команде и полугода. Предстоящая встреча кого-то из них лишит шансов на первый трофей в карьере.

20 февраля, 19:30. Стадион «ВТБ Арена». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

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Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Финал

Соревнование в Австралии считается самым успешным для российских теннисистов из всех турниров Большого шлема. Два раза наши спортсмены выигрывали одиночный Australian Open — Евгений Кафельников в 1999 году и Марат Сафин в 2005 году. Даниил Медведев может принести стране первый трофей подобного статуса с тех времен. В этом году году он дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии и сыграет в нём утром воскресенья против серба Новака Джоковича.

21 февраля, 11:30. Прямая трансляция на Eurosport 1

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Биатлон. Чемпионат мира

Главное событие сезона в биатлоне подходит к концу, и сборная России рискует во второй раз в истории остаться без медалей мирового первенства. За четыре гонки до конца турнира представители нашей страны ни разу не поднялись на пьедестал почёта. Чтобы избежать полного провала, в ближайшие выходные отечественным стреляющим лыжникам необходимо во что бы то ни стало добиться успеха в эстафетах и масс-старте. Соревнования в этих дисциплинах пройдут в субботу и воскресенье.

20 февраля, эстафета: 13:45, женщины; 17:00, мужчины. 21 февраля, масс-старт: 14:30, женщины; 17:15, мужчины. Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 1

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Ак Барс» «Спартак», «Локомотив» СКА

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталась всего неделя. Большинство участников плей-офф определились, но внизу первой восьмёрки Западной конференции интрига ещё остается. Московский «Спартак» ведёт заочную борьбу с подольским «Витязем» за участие в Кубке Гагарина.

Пока красно-белые опережают подмосковный клуб на одно очко, но в субботу им предстоит выездная встреча с лидером регулярки казанским «Ак Барсом». И команда из столицы Татарстана вряд ли так просто отдаст победу столичному коллективу, ведь подопечным Дмитрия Квартальнова надо удерживать первую строчку в таблице, которая принесёт им первый в истории Кубок Континента — приз победителю регулярного чемпионата.

Между тем ярославский «Локомотив» продолжает заочную борьбу с московским «Динамо» за третью строчку на Западе. В четверг бело-голубые победили на выезде идущий вторым петербургский СКА (3:1). Теперь «железнодорожникам» предстоит пройти испытание армейцами из Северной столицы. Итоговое третье место даст возможность избежать встречи в первом раунде с крайне сильным и неприятным соперником в лице хельсинского «Йокерита», попав на менее статусные череповецкую «Северсталь» или минское «Динамо».

20 февраля, 17:00: «Татнефть Арена» (Казань), «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD»

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