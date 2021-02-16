Улицу Бородинскую отремонтируют во Владивостоке по нацпроекту

Во Владивостоке планируют провести комплексный ремонт улицы Бородинской. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию, объект стал первым, по которому нашли подрядчика в этом сезоне. Им стала компания «Строительный комплекс».

В управлении дорог и благоустройства города объяснили, что ремонт пройдет по улице Бородинской от проспекта 100-летия Владивостока до кольца Багратиона.

Подрядчик должен будет привести в порядок ливневку, уложить новое покрытие, установить дорожные знаки, ограждения и выполнить ряд других работ.

В конце января сообщалось, что в 2021 году в Приморском крае отремонтируют 98 км дорог. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».