Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Истребители Су-57 начнут применять совместно с дронами «Охотник»
Мир
Новые типы коронавируса выявили во всех провинциях Канады
Общество
В Госдуму внесли проект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Мир
В ФРГ заявили о закрытом характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
Общество
Курорт «Эльбрус» снова закрыли из-за двухметрового снега в горах
Общество
Функции Россвязи перешли в ведение Минцифры
Мир
В Японии определят количество одиноких людей с помощью переписи
Армия
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение
Мир
В Германии оценили негативные последствия в случае отказа от СП-2

Улицу Бородинскую отремонтируют во Владивостоке по нацпроекту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке планируют провести комплексный ремонт улицы Бородинской. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию, объект стал первым, по которому нашли подрядчика в этом сезоне. Им стала компания «Строительный комплекс».

В управлении дорог и благоустройства города объяснили, что ремонт пройдет по улице Бородинской от проспекта 100-летия Владивостока до кольца Багратиона.

Подрядчик должен будет привести в порядок ливневку, уложить новое покрытие, установить дорожные знаки, ограждения и выполнить ряд других работ.

В конце января сообщалось, что в 2021 году в Приморском крае отремонтируют 98 км дорог. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021