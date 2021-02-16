Истребители Су-57 начнут применять совместно с дронами «Охотник»

Российские истребители-невидимки пятого поколения Су-57 начнут применять совместно с тяжелыми разведывательно-ударными дронами С-70 «Охотник» для усиления возможностей ВКС страны. При этом объекты смогут ликвидировать цели в тылу противника незаметно, заявили «Известиям» эксперты во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что на две-три эскадрильи истреюителей будет приходиться одна с БЛА. Машины будут действовать вместе с применением новой тактики и возможности элементов искусственного интеллекта. В настоящее время специалисты создают три опытных образца «Охотников», которые станут частью испытаний в 2022–2023 годах.

Планы на взаимодействие машин появились в 2019 году, до первого полета С-70, когда на одном из тестовых образцов Су-57 обнаружили эмблему в виде силуэтов нового тяжелого беспилотника конструкции «Сухого» и истребителя пятого поколения — они были объединены стилизованной молнией, которая считается символом связи.

Финальная версия «Охотника» будет отличаться от эксплуатируемой, конструкторские работы планируется завершить в конце 2025-го. Объект получит плоское сопло двигателя без форсажной камеры, которое позволит ему стать менее заметным в радиолокационном и тепловом диапазонах.

«Сейчас пилоту истребителя уже не придется отвлекаться, чтобы напрямую контролировать все действия беспилотника. Достаточно поставить задачу дрону, а дальше он будет выполнять ее самостоятельно, используя сложные алгоритмы и элементы искусственного интеллекта», — отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

Первый серийный истребители Су-57 был принят состав ВКС РФ перед 2021 годом, совершенствовать версию начнут с 2024 года. В конструкцию самолета заложат более мощные двигатели, известные под обозначением «Изделие 30».

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«Охотник» в пятом поколении: Су-57 и дроны станут использовать вместе