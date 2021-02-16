В Москве обсудили возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку

В Общественной палате Москвы обсудили установку памятника Дзержинскому. Вопрос вызвал оживленную дискуссию среди участников. Сейчас скульптура находится в парке «Музеон», сообщает телеканал «Известия». До 1991 года статуя стояла на Лубянской площади. Вернуть памятник предложили в общественной организации «Офицеры России». По их мнению, монумент был снесен незаконно. Юристы уверены, что демонтаж памятника был актом вандализма. Похожее происходило во многих странах. На Украине снесли сотни советских монументов. В США демонтируют памятники колонизаторам. Мало где пытаются вернуть исторические скульптуры на место.

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