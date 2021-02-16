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Псковская организация заплатит 150 тыс. рублей за загрязнение реки

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В Пскове оштрафовали местную организацию, которую уличили в сбросе неочищенных сточных вод в реку Великая. Региональное управление Росприроднадзора начало проверку по жалобе местного жителя. В итоге ответственной организации назначили штраф в 150 тыс. рублей.

Как рассказали Псковской ленте новостей в межрегиональном управлении ведомства, к административной ответственности привлекли муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба». Выводы были сделаны на основе анализа проб воды из выпуска в реку Великую, а также выше и ниже по течению от места сброса.

В результате лабораторных исследований установлено превышение ПДК в сточных водах, а также в месте сброса сточных вод по ряду загрязняющих веществ, среди которых нитриты и нефтепродукты.

Сточные воды сбрасывали в реку через систему ливневой канализации, объекты которой находятся в ведении «Специализированной службы». При этом предприятие не проводило никаких мероприятий по охране реки.

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